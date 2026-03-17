Голова контртерористичного центру США йде у відставку через війну на Близькому Сході

Посадовець наголосив, що війна проти Ірану розпочалася «під тиском Ізраїлю та його потужного американського лобі»

Очільник Національного контртерористичного центру США Джо Кент заявив, що йде у відставку. Він пояснив своє рішення тим, що «не може з чистою совістю підтримувати» військову операцію проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис Кента.

За словами посадовця, Іран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася «під тиском Ізраїлю та його потужного американського лобі». Він додав, що на початку другого президентського терміну Трампа його політику «Америка насамперед» було «підірвано високопоставленими ізраїльськими чиновниками і впливовими представниками американських ЗМІ».

«Цю ехокамеру було використано, щоб обдурити вас, змусивши повірити, що Іран становить безпосередню загрозу для США, і що якщо ви завдасте удару зараз, то буде ясний шлях до швидкої перемоги. Це була брехня, і це та сама тактика, яку ізраїльтяни використовували, щоб втягнути нас у катастрофічну війну в Іраку, яка коштувала нашій країні життя тисяч наших найкращих чоловіків і жінок», – каже він.

Глава Національного контртерористичного центру США закликав не припускатися колишніх помилок і наголосив, що не може підтримати «відправку наступного покоління воювати і вмирати у війні, яка не служить жодній користі американському народу і не виправдовує ціну американських життів».

«Я молюся, щоб ви задумалися над тим, що ми робимо в Ірані та для кого ми це робимо...Ви можете змінити курс і прокласти новий шлях для нашої країни, або ж ви можете дозволити нам ще більше скотитися до занепаду та хаосу. Ви тримаєте карти в руках. Для мене було честю служити у вашій адміністрації та служити нашій великій країні», – підсумував Кент.

Раніше видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі нібито відновилися прямі контакти.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відхилив пропозиції про перемир’я та деескалацію на Близькому Сході.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.