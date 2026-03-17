Канада заявила про створення власного космодрому: подробиці

glavcom.ua
Лариса Голуб
Космопорт Нової Шотландії (проєкт)
фото: spacenews

Уряд Канади вкладе близько $150 млн у спорудження на території країни космодрому

Влада Канади оголосила про масштабні інвестиції у створення суверенної космічної спроможності, що включає побудову космодрому на території країни. Про це заявив міністр оборони Канади Девід Мак-Гінті на пресконференції в Оттаві, інформує «Главком».

Йдеться про інвестицію у 200 млн канадських доларів.

«Міністерство оборони підписало 10-річну угоду із компанією MLS. У рамках суверенної програми космічних пусків, ця угода сприятиме спорудженню стартового майданчика, який використовуватимуть міністерство оборони, збройні сили Канади та інші державні органи», – сказав Мак-Гінті.

За словами міністра оборони Канади, пусковий майданчик споруджується у провінції Нова Шотландія на Атлантичному узбережжі Канади. 

«Це ідеальна локація для безпечного та ефективного використання, зважаючи на її географію та близькість до відкритого океану», – пояснив міністр.

Канадський міністр наголосив, що власний космодром дозволить країні зміцнити суверенітет.

«Близько 20% економіки Канади щодня покладається на супутники: наша банківська система, мобільний звʼязок, доставка їжі… Тож ми хочемо мати більше суверенітету й почуватися у цьому аспекті безпечніше», – заявив глава оборонного відомства Канади.

«Главком» писав, що японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію. Space One прагне стати першою приватною японською компанією, що успішно виводить супутники на орбіту. Попри фінансові втрати та черговий провал, розробники заявляють, що не відмовляться від планів завоювати частку ринку легких ракет-носіїв.

До слова, РФ тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос. На космодромі Байконур після запуску російського космічного корабля «Союз МС-28» з невідомої причини обвалилася кабіна обслуговування. 

