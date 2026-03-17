Канада заявила про створення власного космодрому: подробиці

Уряд Канади вкладе близько $150 млн у спорудження на території країни космодрому

Влада Канади оголосила про масштабні інвестиції у створення суверенної космічної спроможності, що включає побудову космодрому на території країни. Про це заявив міністр оборони Канади Девід Мак-Гінті на пресконференції в Оттаві, інформує «Главком».

Йдеться про інвестицію у 200 млн канадських доларів.

«Міністерство оборони підписало 10-річну угоду із компанією MLS. У рамках суверенної програми космічних пусків, ця угода сприятиме спорудженню стартового майданчика, який використовуватимуть міністерство оборони, збройні сили Канади та інші державні органи», – сказав Мак-Гінті.

За словами міністра оборони Канади, пусковий майданчик споруджується у провінції Нова Шотландія на Атлантичному узбережжі Канади.

«Це ідеальна локація для безпечного та ефективного використання, зважаючи на її географію та близькість до відкритого океану», – пояснив міністр.

Канадський міністр наголосив, що власний космодром дозволить країні зміцнити суверенітет.

«Близько 20% економіки Канади щодня покладається на супутники: наша банківська система, мобільний звʼязок, доставка їжі… Тож ми хочемо мати більше суверенітету й почуватися у цьому аспекті безпечніше», – заявив глава оборонного відомства Канади.

