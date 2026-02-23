Україна вперше імпортувала скраплений газ через термінал у Німеччині

«Нафтогаз» разом із TotalEnergies організував постачання американського LNG через Deutsche ReGas

Україна вперше отримала скраплений природний газ через німецький LNG-термінал Deutsche ReGas у Балтійському морі – після регазифікації ресурс транспортується через Польщу до української газотранспортної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

За його словами, після регазифікації на території Німеччини паливо доставляється до України через польський напрямок. Така схема дозволила розширити маршрути імпорту та диверсифікувати джерела постачання газу в умовах воєнного часу.

Корецький наголосив, що ресурс уже інтегрований у внутрішню систему. «У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі.

Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку», – написав Корецький на своїй Facebook-сторінці.

У «Нафтогазі» підкреслюють, що використання LNG-інфраструктури Європи відкриває додаткові можливості для імпорту газу зі світового ринку, зокрема зі США. Такий формат постачання дозволяє зменшити залежність від традиційних маршрутів та підвищити гнучкість енергетичної системи в умовах атак на критичну інфраструктуру.

Залучення терміналу Deutsche ReGas стало одним із прикладів поглиблення енергетичної співпраці України з європейськими партнерами. Постачання через Балтійський регіон також демонструє поступове розширення логістичних можливостей українського газового сектору, який під час війни змушений швидко адаптуватися до нових ризиків та змін на ринку.

Раніше Україна вже отримувала партію американського LNG через польський LNG-термінал у Свіноуйсьце. Обсяг поставки становив майже 100 млн куб. м газу, який після регазифікації став доступним для української системи. У «Нафтогазі» заявляли, що додаткові поставки мають допомогти стабільно пройти зимовий період на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.