Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters

Йдеться про ракети CM-302, які можуть значно посилити ударні можливості Тегерана на тлі нарощування сил США біля його узбережжя

Іран близький до укладення угоди з Китаєм про закупівлю надзвукових протикорабельних крилатих ракет CM-302, що може суттєво змінити баланс сил у регіоні на тлі зростання напруженості між Тегераном і Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За їхніми словами, угода майже завершена, однак дата поставок поки не визначена. Надзвукові ракети здатні долати близько 290 км і призначені для прориву корабельної протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту та високій швидкості.

Експерти з озброєнь вважають, що розгортання таких систем значно посилить можливості Ірану завдавати ударів по морських цілях і створить додаткову загрозу військово-морським силам США в регіоні. «Це повністю змінює правила гри, якщо Іран отримає надзвукові можливості для атак на кораблі в цьому районі. Ці ракети дуже важко перехопити», – заявив колишній ізраїльський розвідник Денні Цитрінович.

Переговори між Тегераном і Пекіном щодо закупівлі ракет тривають щонайменше два роки, але різко активізувалися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні минулого року. За даними джерел, на фінальному етапі переговорів до Китаю прибували високопосадовці іранського оборонного сектору, зокрема заступник міністра оборони Масуд Ораеї.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило Reuters, що не має інформації про можливу угоду щодо продажу ракет. У Білому домі прямо не коментували переговори, але наголосили, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти: «Або ми досягнемо угоди, або нам доведеться зробити щось дуже жорстке, як минулого разу».

Потенційна угода відбувається на тлі нарощування американської військово-морської присутності біля Ірану. До регіону наближаються авіаносці USS Abraham Lincoln та USS Gerald R. Ford із ударними групами, які разом можуть нести понад 150 літаків і близько 5 тисяч військових.

Reuters зазначає, що закупівля CM-302 може стати одним із найсерйозніших постачань китайського озброєння Ірану за останні десятиліття та свідчити про поглиблення військового партнерства між Пекіном і Тегераном.

Нагадаємо, що США та їхні західні союзники побоюються, що Іран може вдатися до терористичних атак проти американських цілей у Європі та на Близькому Сході у відповідь на можливі удари з боку Вашингтона. За даними співрозмовників видання, наразі немає підтверджень конкретних планів атак, однак західна розвідка почала перехоплювати більше повідомлень від проіранських груп і рухів.

Джерела зазначають, що зростання активності може свідчити про координацію та підготовку потенційних операцій. За словами високопосадовця зі США, аналітики, які відстежують перехоплені переговори, фіксують «багато» сигналів, пов’язаних із плануванням.