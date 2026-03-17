Стармер дав обіцянку Зеленському: подробиці

Британський прем'єр дав слово Зеленському, що не дозволить війні в Ірані відвернути увагу від України

Британський прем’єр Кір Стармер запевнив українського президента Володимира Зеленського, що Лондон не переключить увагу на конфлікт в Ірані. Британія продовжить підтримувати Україну в колишніх обсягах, попри нову кризу на Близькому Сході, інформує «Главком».

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер прийняв на Даунінг-стріт президента України Володимира Зеленського. У вступному слові перед початком їхніх переговорів у приватному порядку Стармер сказав Зеленському, що не дозволить війні в Ірані відволікти увагу від України.

«Наша рішучість незламна. Я вважаю, що справді важливо чітко усвідомити, що основна увага має залишатися зосереджена на Україні», – заявив Стармер.

Стармер також сказав, що в Ірані, на Близькому Сході, триває конфлікт, але Британія не може не звертати уваги на те, що відбувається в Україні.

«Путін не може бути тим, хто отримує вигоду від конфлікту в Ірані, чи то ціни на нафту, чи скасування санкцій», – додав британський прем'єр.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III. Зустріч відбулася у Букінгемському палаці. Український лідер подякував британському монарху та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з робочим візитом. Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Після чого відбудуться тристоронні переговори за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.