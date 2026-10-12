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РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждало 11 людей, серед них є дитина (оновлено)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждало 11 людей, серед них є дитина (оновлено)
Влучання було безпосередньо в житловий будинок, здійнявся стовп чорного диму
фото: соцмережі

Ударний дрон влучив у житловий будинок у Київському районі міста

У Харкові російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки зазнали значних руйнувань верхні поверхи споруди. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

Спочатку мер зазначив, що ворожий безпілотник влучив у Київському районі Харкова – попередньо, у саму багатоповерхівку або поблизу неї. Згодом Терехов уточнив, що влучання було безпосередньо в житловий будинок.

Внаслідок удару шахеда по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з сьомого по дев'ятий. На місці пожежа, є постраждалі. Триває рятувальна операція.

Стало відомо, що постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Серед постраждалих – 10-річний хлопчик, дві жінки віком 74 і 80 років та двоє чоловіків віком 36 і 74 роки.

«Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів», – написав міський голова.

Інформація про можливих постраждалих, а також остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюється. Інші подробиці атаки міська влада поки не повідомляла.

Оновлено о 09:44

«До 11 людей зросла кількість постраждалих через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі. Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці», – уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Варто зазначити, що увечері 11 жовтня російська окупаційна армія атакувала передмістя Харкова. Влучання ракети сталося поблизу продовольчого магазину. Пошкоджено будівля продовольчого магазину, 5 автомобілів, 2 багатоквартирних будинки, 1 приватний будинок.

Локалізовано пожежу конструктивних елементів будівлі магазину та автівок на площі 300 м кв. 22 людини постраждали в передмісті Харкова внаслідок ракетного удару. Медики роблять все можливе для стабілізації стану поранених та їхнього якнайшвидшого одужання.

 

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Теги: Харків війна обстріл дрон

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