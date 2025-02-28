Міністр фінансів США назвав візит Зеленського до Білого дому «неприйнятним»

Бессент: Дуже важко укласти економічну угоду з лідером, який не хоче укладати мирну угоду

Заява Бессента про Зеленського пролунала після того, як Дональд Трамп не зміг підписати із «важливу угоду щодо корисних копалин»

Міністр фінансів США Скотт Бессент жорстко розкритикував візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому, назвавши його «одним із найбільших дипломатичних самострілів в історії». Він заявив, що складно досягти економічної угоди з лідером, який не готовий укладати мирний договір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Відомо, що заява Бессента пролунала після того, як Дональд Трамп не зміг підписати із Зеленським «важливу угоду щодо корисних копалин».

Головна суперечка розгорнулася навколо питання, чи був український президент достатньо вдячний за американську допомогу. Зеленський, своєю чергою, прагнув отримати від США чіткіші гарантії безпеки в обмін на укладання пакту.

Зазначається, що документ, який обговорювався, не передбачав конкретних гарантій безпеки, а зосереджувався на економічному партнерстві між США та Україною.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.