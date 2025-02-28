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Україна і США не підписали угоду про надра

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Україна і США не підписали угоду про надра
Президенти України та США зустрілися у Вашингтоні
фото: Reuters

Після суперечки Володимир Зеленський поїхав з Білого дому

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку Fox News Жакі Генріх. 

Нагадаємо, напередодні зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, 28 лютого, підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Проте під час цієї зустрічі сталася гостра суперечка між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Після цього президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

А Дональд Трамп заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». Також президент США стверджував, що президент України начебто виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у «їхньому шанованому Овальному кабінеті».

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп США Україна

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