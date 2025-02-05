Ілон Маск почав перевірки чергового американського відомства

NYT: співробітники DOGE Ілона Маска почали перевіряти Міносвіти США

Співробітники відомства щодо підвищення ефективності роботи уряду США (DOGE) проводять перевірки у Міністерстві освіти США. Про це повідомила газета The New York Times. Передбачається, що структура підконтрольна підприємцю Ілону Маску ініціює нові звільнення.

«Команда DOGE працює над виконанням даної американським громадянам обіцянки президента США Дональда Трампа реформувати федеральну бюрократію», – зазначив на зустрічі зі своїми підлеглими виконуючий обов'язки помічника міністра освіти з цивільних прав Крейг Трейнор.

Він звернувся до співробітників Управління цивільних прав при Міносвіти США. Трейнор попередив їх, що тепер розпочнеться розслідування випадків прояву антисемітизму у школах, які працюють за рахунок федерального фінансування.

Журналісти, які опублікували цю заяву, звернули увагу на особливу роль Ілона Маска. Вони вважають, що мільярдер намагається зміцнити свої позиції в уряді США такими діями.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента США розглядає можливість ліквідувати Міністерство освіти. Роботу можуть провести у межах ініціатив зі скорочення федеральних відомств. Наразі радники Трампа ведуть суперечки про деталі указу. На цей період невідомо, коли саме документ буде підписано.