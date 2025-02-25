Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій у 2025 році: коли відбудеться

Завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%

З 1 березня відбудеться індексація пенсій для понад 10 млн українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядовий портал.

«Щоб забезпечити проведення індексації раніше призначених пенсій і страхових виплат, та покращити матеріальне забезпечення найвразливіших верств населення, сьогодні 25 лютого Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

672 тис. пенсіонерів силових відомств

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

«Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тис. потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Нагадаємо, 5 789 грн або 132 євро становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% – тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.