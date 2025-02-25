Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом

Знайшлося навіть місце про жартів про запорожців і султана

Напередодні, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами та топпосадовцями іноземних держав які приїхали до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляв «Главком».

Зокрема, до української столиці прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Литви, Латвії, Фінляндії, прем’єр-міністри Естонії, Норвегії, Данії, Швеції, Канади.

Фото зустрічі поширилося соцмережами, зокрема його опублікував міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Pas de sécurité de l’Ukraine sans les Ukrainiens, pas de sécurité de l’Europe sans les Européens. Unité. 🇫🇷🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/mj72LeKJZ3 — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) February 24, 2025

В українському інтернет-сегменті фото миттєво завірусилося.

Співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда пожартував, що фото є відсилкою до знаменитої картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа́ турецькому султанові».

Візуалізація жарту теж знайшлася.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва приїхали керівництво Єврокомісії, президенти та очільники урядів країн-партнерів України.

Також «Главком» повідомляв, що лідери Європейського Союзу проведуть спеціальний саміт щодо війни в Україні. Захід заплановано на 6 березня.