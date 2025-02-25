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Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом
Президент України напередодні переговорив з іноземними партнерами
фото з відкритих джерел

Знайшлося навіть місце про жартів про запорожців і султана

Напередодні, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами та топпосадовцями іноземних держав які приїхали до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляв «Главком».

Зокрема, до української столиці прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Литви, Латвії, Фінляндії, прем’єр-міністри Естонії, Норвегії, Данії, Швеції, Канади.

Фото зустрічі поширилося соцмережами, зокрема його опублікував міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.  

В українському інтернет-сегменті фото миттєво завірусилося. 

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Співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда пожартував, що фото є відсилкою до знаменитої картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа́ турецькому султанові». 

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Візуалізація жарту теж знайшлася. 

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Facebook/LevinYigal

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва приїхали керівництво Єврокомісії, президенти та очільники урядів країн-партнерів України. 

Також «Главком» повідомляв, що лідери Європейського Союзу проведуть спеціальний саміт щодо війни в Україні. Захід заплановано на 6 березня.

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Теги: Київ Європейський союз фото Україна

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