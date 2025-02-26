Лавров анонсував зустріч представників Росії та США

Зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії

У четвер, 27 лютого, у Стамбулі відбудеться зустріч російських та американських посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

За словами дипломата, зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії. Він додав, що зупинки бойових дій по лінії розмежування не буде, оскільки «в Росії є конституція».

Також Лавров заявив, що Москва виступає проти розміщення європейських миротворців. За словами російського міністра, Кремль вважає, що «не можна йти на домовленості, які передбачатимуть повторне накачування України зброєю».

Водночас глава російського МЗС підкреслив, що питання про долю заморожених активів Росії нікуди не зникне з порядку денного переговорів про завершення війни в Україні. Лавров також додав, що можливі дії проти цих активів не залишаться без відповіді з боку РФ.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.