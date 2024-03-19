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Міноборони Франції висловилося щодо ймовірності відправки військ в Україну

Ірина Луцак
glavcom.ua
Міноборони Франції висловилося щодо ймовірності відправки військ в Україну
Франція назвала чутки про відправку військ до України систематичною дезінформацією, яку використовує Росія
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Франції спростувало російські заяви про нібито неминуче розгортання французьких військ в Україні

У Міністерстві збройних сил Франції спростували інформацію голови російської зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, про нібито швидке введення французьких військ в Україну. Про це Міноборони Франції написало на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Інформація, опублікована Сергієм Наришкіним, директором російської зовнішньої розвідки, є частиною систематичного використання масової дезінформації, яка широко використовується росією. Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб уникнути будь-якої експлуатації за допомогою такого типу маневру», – йдеться у повідомленні Міноборони Франції.

На початку березня глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) росії Сергій Наришкін назвав небезпечними коментарі Президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення солдатів НАТО в Україну, та зауважив, що  це "штовхає світ на межу ядерної війни". 

Розмови про нібито відправку військ в Україну почались наприкінці лютого, коли Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча наразі немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.

Тоді ж Макрон наголосив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, і що зараз не час проявляти боягузтво. 

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

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Теги: війна пропаганда військові Франція

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