Відправка солдатів до України? Французи відреагували на пропозицію Макрона

Le Figaro: Аж 68% французів не схвалюють позицію Еммануеля Макрона щодо відправки військ до України

Більшість французів не схвалюють пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо варіанту введення західних військ до України. Про це пише газета Le Figaro із посиланням на дані опитування Odoxa-Backbone Consulting.

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Так, аж 68% респондентів висловилися проти позиції Макрона, а погодились із нею 31% опитаних. Більшість французів (51%) при цьому вважають Росію «неминучим злом, з яким ми повинні мати справу». Крім того, 37% респондентів розглядають країну-агресора як «противника, з яким потрібно боротися», а 11% – як союзника.

Французи висловили свою думку щодо відправки військ до України Odoxa-Backbone Consulting

Нагадаємо, Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. Однак поки що консенсус щодо цього питання відсутній. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі.

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«Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця», – сказав Макрон.

Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС.

Макрон зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з «російським народом», а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

До слова, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. Про це йдеться на сайті Public Senat.

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За словами Атталя, ніхто з представників французької влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні, особливо у світлі того, що позиція Москви стала жорсткішою щодо Парижа. «Реальність така, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою Франції у всіх відносинах», – підкреслив Атталь.

При цьому він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про це, лише припустився такої можливості, оскільки на початку війни Париж допомагав Києву виключно «спальними мішками та біноклями», але потім розширив допомогу до новітнього озброєння.