The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України

Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні

Еммануель Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем

Президент Франції Еммануель Макрон прагне стати домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях. Про це повідомляє The Telegraph.

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За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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The Telegraph поспілкувався з численними джерелами в Єлисейському палаці та Бундестазі, щоб зрозуміти причини цього несподіваного повороту.

Видання зазначає, що Німеччина неодноразово давала зрозуміти, що не вважає Францію такою, що не виконує своїх зобов'язань щодо поставок зброї – думку, яку, як повідомляється, поділяють і США. Простіше кажучи, Берлін перебирає на себе економічне лідерство в Європі, а Париж – стратегічне.

Щоб перехопити роль європейського стратегічного лідера щодо України, Макрон ретельно спланував заяву-бомбу. На саміті в Парижі, присвяченому підтримці Києва, він припустив, що європейські країни можуть ввести війська в Україну. Джерела на Єлисейських полях стверджують, що Макрон попередив Шольца про свої наміри за два дні.

«Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні, особливо напередодні виборів у США, які можуть призвести до повернення в Білий дім непередбачуваного Дональда Трампа, який зазіхає на інтереси НАТО», – пише видання.

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Це ще одна причина, чому Макрон вирішив змінити ситуацію. Франція і Європа потребували ментального стрибка від затишної впевненості старої, вмираючої епохи до суворих реалій нової. Французькі джерела повідомили, що він хотів внести «стратегічну невизначеність» у протистояння з Росією. На його думку, набагато краще тримати Путіна в здогадках, ніж дозволити йому повірити, що Україні буде дозволено впасти.

Існує ще одне, більш внутрішнє занепокоєння, яке Макрон намагається розвіяти своєю новою позицією. «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, партія, яка в минулому захоплювалася Путіним, має намір перемогти центристів президента на виборах до Європейського парламенту в червні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.