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The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України

Діана Гасюк
glavcom.ua
The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України
Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні
фото з відкритих джерел

Еммануель Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем

Президент Франції Еммануель Макрон прагне стати домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.

The Telegraph поспілкувався з численними джерелами в Єлисейському палаці та Бундестазі, щоб зрозуміти причини цього несподіваного повороту.

Видання зазначає, що Німеччина неодноразово давала зрозуміти, що не вважає Францію такою, що не виконує своїх зобов'язань щодо поставок зброї – думку, яку, як повідомляється, поділяють і США. Простіше кажучи, Берлін перебирає на себе економічне лідерство в Європі, а Париж – стратегічне.

Щоб перехопити роль європейського стратегічного лідера щодо України, Макрон ретельно спланував заяву-бомбу. На саміті в Парижі, присвяченому підтримці Києва, він припустив, що європейські країни можуть ввести війська в Україну. Джерела на Єлисейських полях стверджують, що Макрон попередив Шольца про свої наміри за два дні.

«Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні, особливо напередодні виборів у США, які можуть призвести до повернення в Білий дім непередбачуваного Дональда Трампа, який зазіхає на інтереси НАТО», – пише видання.

Це ще одна причина, чому Макрон вирішив змінити ситуацію. Франція і Європа потребували ментального стрибка від затишної впевненості старої, вмираючої епохи до суворих реалій нової. Французькі джерела повідомили, що він хотів внести «стратегічну невизначеність» у протистояння з Росією. На його думку, набагато краще тримати Путіна в здогадках, ніж дозволити йому повірити, що Україні буде дозволено впасти.

Існує ще одне, більш внутрішнє занепокоєння, яке Макрон намагається розвіяти своєю новою позицією. «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, партія, яка в минулому захоплювалася Путіним, має намір перемогти центристів президента на виборах до Європейського парламенту в червні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

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Теги: солдат міністр Європа Франція Париж навчання Еммануель Макрон президент Берлін влада Німеччина

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