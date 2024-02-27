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Зеленський провів переговори з принцом Саудівської Аравії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з принцом Саудівської Аравії
Лідери країн поспілкувалися про конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обговорили реалізацію формули миру

Під час робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Президент та прем’єр Саудівської Аравії обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в нашій країні.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обговорили реалізацію формули миру
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обговорили реалізацію формули миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Сторони обговорили реалізацію формули миру. Зокрема, Зеленський подякував спадкоємному принцу за поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

Також український президент розповів про підготовку Україною спільно з партнерами першого глобального саміту миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії.

Лідери країн також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планував провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

До слова, Зеленський прокоментував можливість участі Росії у саміті щодо формули миру.

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Теги: Володимир Зеленський Саудівська Аравія війна саміт

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