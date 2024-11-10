Мирна угода з Росією може зашкодити США: адмірал НАТО вказав на важливий нюанс

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни «протягом доби», але не пояснив, як він це зробить

Трамп не повинен дозволити Путіну відчути себе переможцем у війні проти України

Будь-яка мирна угода, укладена новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну заявити про свою перемогу в Україні, зашкодить інтересам Сполучених Штатів. На цьому наголосив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю під час європейського оборонного саміту в Празі, повідомляє The New York Times.

Він наголосив, що у війні, яку веде Росія проти України, «на кону стоїть щось більше, ніж просто Україна».

«Якщо ви дозволите такій країні, як Росія, перемогти, вийти з цієї ситуації переможцем, тоді що це означає для інших автократичних держав у світі, де США також мають інтереси?», – пояснив вищий офіцер НАТО.

У цьому контексті адмірал Бауер звернув увагу на залучення Путіним для допомоги у війні Північної Кореї, зокрема, зброєю та військами.

«Найбільш ізольована країна у світі тепер раптово стала гравцем», – підкреслив офіцер.

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа.