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Брюссель: на заході, присвяченому ЗСУ, сталася диверсія (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Брюссель: на заході, присвяченому ЗСУ, сталася диверсія (відео)
У Брюсселі відбувся Другий саміт партнерства, інновацій та здоров’я ветеранів. Учасників заходу намагалися отруїти газом
фото: скріншот з відео

На саміті у Брюсселі були присутні українські ветерани, волонтери, урядові й неурядові організації

У Брюсселі 29-30 жовтня проходив другий саміт «Партнерства, інновацій та здоров’я ветеранів», присвячений захисту та реабілітації українських військових за кордоном. На одному із заходів учасників намагалися отруїти газом.

Про це повідомляє у коментарі Ukraine NOW директорка Ukrainian Civil Society Hub Віолетта Дворнікова та підтверджує кореспондентка «Главкома» Наталка Прудка, яка була присутня на саміті.

У заході взяли участь українські ветерани, волонтери, урядові й неурядові організації, представники українських областей, міст, європейські партнери.

«Після показу фільму, що був знятий на Херсонському напрямку, усі присутні відчули специфічний запах, а потім – ознаки інтоксикації, головний біль. Ми усі розуміємо, що це гарно спланована провокація ворога. Це залякування світу, і відвертий плювок в європейські закони та міжнародне право», – повідомила Віолетта Дворнікова.

Зазначається, що на місце події відразу прибули бельгійські медики, правоохоронці та рятувальники в костюмах хімічного захисту. Двоє постраждалих були доставлені до лікарні з симптомами отруєння, решта від госпіталізації відмовилася.

Кореспондентка «Главкома» зауважила, що інцидент почали розслідувати міжнародні організації, незалежно від бельгійської поліції

До слова, нещодавно в кількох штатах США почали фіксувати спалахи кишкової інфекції в людей, які харчувалися їжею в закладах McDonald's. Розслідування випадків інфікування показало: хвороботворні бактерії кишкової палички, ймовірно, були в цибулі, яку додавали в гамбургери.

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Теги: газ ЗСУ Бельгія отруєння українці Україна реабілітація

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