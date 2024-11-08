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Чи можна повторно використати посаджені ворожі «шахеди»? Відповідь фахівця

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи можна повторно використати посаджені ворожі «шахеди»? Відповідь фахівця
Сергій Бескрестнов розповів, як використовують ЗСУ «приземлені» та мало пошкоджені ворожі дрони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сергій «Флеш» Бескрестнов: Двигун «шахеда» можна використати, але…

«Приземлені» та мало пошкоджені ворожі дрони ЗСУ використовують для експериментальних польотів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

«Можемо (повторно використати посаджені ворожі «шахеди», – «Главком») навіть для польоту, але, як правило, цього не робимо, окрім якихось експериментів. Справа в тому, що будь-які серійні виробники дипстрайків (deep strike – далекобійні БПЛА), а у нас таких великих мінімум чотири-п'ять, покладаються на стандартне держзамовлення, яке заздалегідь планується, розраховується та оплачується. І ці збиті та відновлені БПЛА не можуть закладатися в такі розрахунки», – зауважив експерт.

Сергій Бескрестнов додав, що електроніка в «шахедах» побудована таким чином, що ЗСУ не можуть використовувати її, потрібно переробляти: «Двигун можна використати повторно, але під це треба буде розробити пускову платформу, авіоніку. Чи вартує воно того – не факт».  

Нагадаємо, що останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.

Як повідомлялося, винищувачі F-16 можна ефективно використовувати у полюванні за «шахедами», коли ті заходять «журавлиним клином» (три групи по сім штук). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна безпілотник росіяни

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