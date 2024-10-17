На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)

Внаслідок ДТП троє людей загинули, одну госпіталізували

У російській Амурській області на заправці вибухнула фура з феєрверками. Про це повідомляє російський Telegram-канал 112.

Повідомляється, що на заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами. Остання завалилась на бік, зачепила електричний провід і спалахнула.

🔥 Фура з феєрверками вибухнула Далекому Сході.



Епічне відео з Амурської області. На заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами. Той завалився на бік, зачепив електричний провід і спалахнув.



UPD: Внаслідок ДТП троє людей загинули, одну госпіталізували pic.twitter.com/xUJR6F4xdo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2024

У результаті падіння автівки феєрверки здетонували. Пожежники ліквідували загоряння.

Внаслідок ДТП троє людей загинули, одну госпіталізували.

Нагадаємо, учора, 16 жовтня на військовому аеродромі «Чкаловський» у Московській області РФ спалахнула пожежа. Про це повідомили телеграм-канали Astra та «112». Зазначається, що на території аеродрому зайнялася адміністративна будівля, там проводять евакуацію. На місці працюють екстрені служби. Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності.