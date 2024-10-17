Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)
На заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами
скриншот відео

Внаслідок ДТП троє людей загинули, одну госпіталізували

У російській Амурській області на заправці вибухнула фура з феєрверками. Про це повідомляє російський Telegram-канал 112.

Повідомляється, що на заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами. Остання завалилась на бік, зачепила електричний провід і спалахнула.

У результаті падіння автівки феєрверки здетонували. Пожежники ліквідували загоряння.

Внаслідок ДТП троє людей загинули, одну госпіталізували.

Нагадаємо, учора, 16 жовтня на військовому аеродромі «Чкаловський» у Московській області РФ спалахнула пожежа. Про це повідомили телеграм-канали Astra та «112». Зазначається, що на території аеродрому зайнялася адміністративна будівля, там проводять евакуацію. На місці працюють екстрені служби. Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності.

Читайте також:

Теги: Telegram відео росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключовою властивістю С-70 «Охотник» є його зменшена ефективна площа розсіювання, що має зробити його потайним засобом глибокого удару
Британська розвідка назвала найбільший провал російських військ у жовтні
15 жовтня, 15:15
Повернути податок на бездітність запропонував депутат Держдуми
«Бабы новых не рожают». У РФ збираються повернути радянський податок на бездітність
14 жовтня, 09:28
Росіяни активно підтримують політику Путіна
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
14 жовтня, 09:02
Український прем'єр (праворуч) та очільник уряду Словаччини провели другі міжурядові консультації
Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ
7 жовтня, 15:50
Новий бізнес екс-депутата Єфімова записаний на його маму Любов Єфімову
Американська мама відомого українського політика захоплює ринок розмінування
7 жовтня, 11:26
За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
5 жовтня, 14:51
Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів: на заводі з виробництва боєприпасів
«Україна знайшла підходящого посередника». Світова преса аналізує План перемоги Зеленського Тема тижня
25 вересня, 13:48
Уряд РФ прогнозує, що російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів податків до державної скарбниці наступного року, що на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
24 вересня, 09:45
Резонансна нафтова угода з Угорщиною може стати прикладом для нового газового контракту з Азербайджаном?
Слідкуйте за руками. Російський газ перетворюється на азербайджанський… Війна і гроші
18 вересня, 12:32

Соціум

Через дії мігрантів із Білорусі на кордоні Польщі постраждало більше 60 військових
Через дії мігрантів із Білорусі на кордоні Польщі постраждало більше 60 військових
На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)
На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)
Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian
Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian
У небі зійшов найбільший цьогоріч Супермісяць Мисливця: фото унікального явища
У небі зійшов найбільший цьогоріч Супермісяць Мисливця: фото унікального явища
Стояв за терактом 7 жовтня. Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС
Стояв за терактом 7 жовтня. Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС
Ошукали компанію: Meta звільнила працівників через хибне використання талонів на харчування
Ошукали компанію: Meta звільнила працівників через хибне використання талонів на харчування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
61K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
19K
У столиці масово зупинився громадський транспорт
15K
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста

Новини

У Києві та областях через загрозу російських БпЛА оголошено тривогу
Сьогодні, 22:36
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Сьогодні, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua