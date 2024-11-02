Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті

Зеленський вислухав доповідь по фронту

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важливі напрямки на фронті та загальну ситуацію. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

Сьогодні, 2 листопада, Президент Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«Доповідь по фронту. Головні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський, а також Торецький і всі інші. Дякую всім нашим воїнам за мужність! Кожна захищена і відновлена позиція важлива для нас і для всього фронту», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що під час свого звернення Зеленський також закликав Захід посилювати санкції проти РФ. Водночас він пояснив, що у жовтні Росія атакувала Україну 2 тисячами «Шахедів», що містять 170 тисяч іноземних компонентів.

До слова, у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що за жовтень більш ніж 2 тис. «шахедів» Росія випустила проти України.

До слова, частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США.

До слова, запускаючи безпілотники Shahed на низьких висотах, росіяни намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Про це в телеефірі сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.