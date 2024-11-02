Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті
Президент зустрівся із головнокомандувачем військ
фото з відкритих джерел

Зеленський вислухав доповідь по фронту

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важливі напрямки на фронті та загальну ситуацію. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента. 

Сьогодні, 2 листопада, Президент Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«Доповідь по фронту. Головні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський, а також Торецький і всі інші. Дякую всім нашим воїнам за мужність! Кожна захищена і відновлена позиція важлива для нас і для всього фронту», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що під час свого звернення Зеленський також закликав Захід посилювати санкції проти РФ. Водночас він пояснив, що у жовтні Росія атакувала Україну 2 тисячами «Шахедів», що містять 170 тисяч іноземних компонентів.

До слова, у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що за жовтень більш ніж 2 тис. «шахедів» Росія випустила проти України.

До слова, частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США. 

До слова, запускаючи безпілотники Shahed на низьких висотах, росіяни намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Про це в телеефірі сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Читайте також:

Теги: росія санкції Володимир Зеленський президент росіяни Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації поспілкувались з постраждалими у результаті обстрілу
Росіяни обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, є руйнування
28 жовтня, 18:56
Денис Повалій відреагував на конфіскацію майна матері
Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері-зрадниці: «Не там шукають»
25 жовтня, 10:21
Ціни на бензин в Росії суттєво збільшать
Щоб наповнити військовий бюджет росіянам піднімуть ціни на паливо
25 жовтня, 01:05
Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву
Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву
23 жовтня, 14:59
Леммі закликав Китай не поставляти зброю РФ
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
20 жовтня, 02:17
Президент Байден невдовзі поговорить із президентом Зеленським
Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні
16 жовтня, 19:40
Туреччина вирішила ввести антидемпінгові мита на сталь
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
16 жовтня, 12:35
Впродовж дев'яти місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
15 жовтня, 18:51
Північнокорейські військові для початку воюватимуть на Курщині, зазначив Андрій Коваленко
Не в Україні. Центр протидії дезінформації припустив, де Росія застосовуватиме військових КНДР
15 жовтня, 15:09

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року
Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті
Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті
На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ
На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ
На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази
На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази
Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості
Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
38K
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
3630
Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»
3170
В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі
2631
Брюссель: на заході, присвяченому ЗСУ, сталася диверсія (відео)

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:19
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Вчора, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua