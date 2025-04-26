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Зеленський і Стармер обговорили в Римі необхідні кроки для припинення вогню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський і Стармер обговорили в Римі необхідні кроки для припинення вогню
Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні
фото: Офіс президента

Лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир, наголосив президент України

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки. Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні та домовилися продовжувати роботу в межах коаліції охочих.

Володимир Зеленський і Кір Стармер погодилися з тим, що безумовне припинення вогню повинне бути в небі, на морі й на землі та має стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

Президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

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Теги: Володимир Зеленський переговори Кір Стармер

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