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«Путін захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі». Український експрем'єр звернувся до Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Путін захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі». Український експрем'єр звернувся до Трампа
Політик наголосив, що Україна не зможе отримати мир через якісь компроміси
фото: ksf.openukraine.org/Київський безпековий форум

Яценюк: «Поступки лише збільшують апетити цього звіра»

Президент США Дональд Трампа та його адміністрація не повинні йти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки це лише збільшуватиме його ненажерливість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього премʼєр-міністра України Арсенія Яценюка.

За словами політика, для того, щоб зупинити війну, потрібен чіткий і комплексний план, а не потурання Путіну.

«Моє послання до адміністрації США та тих, хто хоче перемовини з Путіним. Дійсно, Путін хоче з вами провести переговори, він навіть готовий зіграти в гольф з президентом США. Але він захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі», – каже він.

Як зазначив експремʼєр, Україна не зможе отримати мир через якісь поступки.

«Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми й так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров’ю за це. Це наша спільна боротьба», – пояснив Яценюк.

Політик також поставив під сумнів ефективність ідеї отримання миру лише через дипломатію. «Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю. Це єдина мова, яку розуміє Путін», – додав він.

Колишній президент США Джо Байден назвав дії американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни сучасною політикою умиротворення. Байден висловив побоювання, що підхід Трампа може сигналізувати іншим європейським країнам, що настав час поступитися Росії.

«Я не розумію, як можна вірити, що якщо ми дозволимо диктатору і бандиту забрати великі шматки чужої землі, це його задовольнить. Це не логіка, це ілюзія», – каже він.

Байден підкреслив, що від позиції Вашингтона залежить не лише доля України, а й довіра до американського лідерства в усьому світі.

Раніше спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати українська та російська сторони.

До слова, Кремль не планує закінчувати війну проти України. Все вказує на те, що Путін наказав своїй окупаційній армії повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області до кінця 2025 року. І навіть якщо РФ буде змушена зупинитись під тиском Трампа, Європа не може почуватись у безпеці найближчими роками.

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Теги: Арсеній Яценюк Дональд Трамп переговори

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