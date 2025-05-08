Трамп і прем'єр Канади змогли порозумітися – CBC

6 травня 2025 року у Білому домі відбулася зустріч прем'єр-міністра Канади Марка Карні з президентом США Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні порозумілися під час конфіденційної бесіди, що відбулася під час обіду в кімнаті Рузвельта. Про це повідомляє канадська телерадіомовна корпорація CBC, пише «Главком».

«За словами чиновника, обидва лідери досить добре ладнали, і президент (Трамп) підкреслив на початку та наприкінці обіду, що для нього було честю приймати нового прем'єр-міністра у Білому домі», – йдеться у повідомленні.

За словами високопоставленого канадського чиновника, більшість часу за обідом вони обговорювали питання зовнішньої політики. Зокрема, йшлося про нові тарифи США, прагнення Трампа зробити Канаду 51-м штатом Америки, російсько-українську війну, напружені відносини з Китаєм і ситуацію в Ірані.

Чиновник також зазначив, що вони приділили увагу проблемі наркотрафіку. Крім того, президент США виявляв особливий інтерес до Арктики, енергетики та найважливіших корисних копалин.

6 травня 2025 року у Білому домі відбулася зустріч прем'єр-міністра Канади Марка Карні з президентом США Дональдом Трампом. У своєму коментарі за підсумками переговорів канадський прем'єр зазначив, що найближчими тижнями планує нові зустрічі з Трампом, а також сподівається побачити його на саміті G7 у Канаді.

Трамп сказав, що вважає обговорення, що відбулися того дня, «чудовими».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів, навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі.