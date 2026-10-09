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Німеччина висунула Росії вимогу, пригрозивши обмеженнями

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Німеччина висунула Росії вимогу, пригрозивши обмеженнями
Міністр розповів про «рішучі обмеження на поїздки», щоб захистити Європу
фото: unsplash

Берлін вимагає пояснень після смерті працівниці протичумного інституту в Сибіру

Німеччина вимагає від Росії прозорості щодо обставин смерті працівниці науково-дослідного інституту в Іркутську та не виключає запровадження жорстких обмежень на поїздки до РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю Bild, повідомляє «Главком».

«У світу є запитання, і Росія зобов’язана надати на них відповіді», – сказав Вадефуль. Він також не виключив «рішучих обмежень на поїздки», щоб захистити Європу.

«Ми не можемо і не будемо ризикувати», – наголосив німецький міністр. Очільник МВС вважає, що Росія повинна відповісти на запити та надати всю необхідну інформацію стосовно інциденту. 

Зазначимо, Росія розслідує смерть 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Жінка померла 2 жовтня від «пневмонії невідомої етіології». Після її смерті майже 200 людей було поміщено під медичне спостереження. Фахівці проводять лабораторні дослідження, щоб встановити причину захворювання.

На тлі ситуації виникли побоювання, що йдеться про легеневу форму чуми, однак підтвердження цьому наразі немає Російські чиновники у сфері охорони здоров'я повідомили ВООЗ, що випадків чуми в Іркутську не зафіксовано.

Росспоживнагляд також заявляв, що санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутську та Шелехові залишається стабільною. За даними відомства, у зразках померлої не виявили збудників, пов'язаних із її роботою в лабораторії. Водночас російська сторона не повідомила, що саме спричинило пневмонію та смерть лаборантки. Серед контактних осіб виявили два випадки Covid-19 та два випадки риновірусної інфекції. Чи пов'язані вони зі смертю працівниці інституту, невідомо.

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Теги: чума росія Німеччина санкції здоров'я

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