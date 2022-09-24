Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу

РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу

За добровільну здачу в полон каратимуть 10 роками в'язниці

Російський диктатор Володимир Путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу. Під кримінальну статтю підпадає добровільна здача в полон та дезертирство. Про це повідомляють росЗМІ.

Законом вносяться до Кримінального кодексу поняття «мобілізація» і «воєнний час».

Таким чином, РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу:

від трьох до 10 років позбавлення волі за добровільну здачу в полон (стаття 352.1 КК РФ);

до 15 років ув'язнення за мародерство (ст. 356.1);

до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період від двох до 10 діб (стаття 337 КК РФ);

до 7 років позбавлення волі за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період від 10 до одного місяця;

від 5 до 10 років колонії за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період понад місяць;

від двох до трьох років позбавлення волі за невиконання підлеглим наказу начальника, відданого в установленому порядку, у період воєнного стану.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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