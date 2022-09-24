Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу
РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу
фото ілюстративне

За добровільну здачу в полон каратимуть 10 роками в'язниці

Російський диктатор Володимир Путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу. Під кримінальну статтю підпадає добровільна здача в полон та дезертирство. Про це повідомляють росЗМІ.

Законом вносяться до Кримінального кодексу поняття «мобілізація» і «воєнний час».

Таким чином, РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу:

  • від трьох до 10 років позбавлення волі за добровільну здачу в полон (стаття 352.1 КК РФ);
  • до 15 років ув'язнення за мародерство (ст. 356.1);
  • до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період від двох до 10 діб (стаття 337 КК РФ);
  • до 7 років позбавлення волі за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період від 10 до одного місяця;
  • від 5 до 10 років колонії за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану на період понад місяць;
  • від двох до трьох років позбавлення волі за невиконання підлеглим наказу начальника, відданого в установленому порядку, у період воєнного стану.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль прагне мобілізувати 1,2 млн чоловіків замість публічно оголошених 300 тис.
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
Сьогодні, 06:53
Кадиров назвав росіян, які намагаються уникнути мобілізації, дармоїдами
Кадиров визнав: російські чоловіки масово тікають від мобілізації
Сьогодні, 09:26
Чиновник роздав мобілізованим у автобусі амулети
Чиновник вирішив захистити мобілізованих росіян буддійськими оберегами (відео)
Сьогодні, 13:40

Політика

Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу
Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу
Список на обмін командирів «Азова» було скорочено втричі
Список на обмін командирів «Азова» було скорочено втричі
Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації
Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації
Угорщина і далі видаватиме візи росіянам, – Сіярто
Угорщина і далі видаватиме візи росіянам, – Сіярто
Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії
Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії
Український журналіст потрапив до списку «іноагентів» у РФ
Український журналіст потрапив до списку «іноагентів» у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
98K
«Ціна полону». У звільненого захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
52K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
51K
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
45K
Колишній солдат Борислав Береза: Після війни у політику не повернуся
30K
Дипломатична драма Лаврова на Радбезі ООН: виголосив промову і втік

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту