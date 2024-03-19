Українські дрони вивели з ладу 10-15% нафтопереробних потужностей РФ – Bloomberg

Унаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тис. барелів на день

Удари дронів вразили кілька заводів у Росії, деякі глибоко всередині її кордонів

Внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ були виведені з ладу потужності обсягом від 600 до 900 тис. барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки. Про це повідомляє Bloomberg.

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За оцінками генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквіста, було ведено з ладу близько 600 тис. барелів.

Удари дронів вразили кілька заводів у Росії, деякі глибоко всередині її кордонів, внаслідок чого ф'ючерси на дизельне паливо зросли четверту сесію поспіль.

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«Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів», – сказав Торнквіст.

Gunvor була великим торговцем російською нафтою до вторгнення в Україну, але припинила торгівлю невдовзі після початку війни.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тис. барелів на день. Для відновлення потужностей може пройти «кілька тижнів, а то й місяців», а удари додадуть приблизно $4 за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.

Нагадаємо, у російському місті Кстово безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії Нижньогородський, почалася пожежа. Росіяни напсиали, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

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Також у ніч на вівторок, 12 березня, дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області, а також Москву. У місті Орел спалахнула пожежа на нафтобазі.