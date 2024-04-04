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Європарламентар про війну в Україні: Не може бути ніяких розмов про припинення вогню

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європарламентар про війну в Україні: Не може бути ніяких розмов про припинення вогню
Литовський політик висловлює сподівання, що у Європі вже починають розуміти, що саме підтримка України сприятиме змінам у РФ
фото з відкритих джерел

«Зміни в Росії можуть статися лише через надання допомоги Україні»

Не можна вести жодних розмов про припинення вогню, адже зупинити путінський режим та запустити зміни у Росії можна лише через допомогу Україні. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс в інтерв'ю «Главкому».

Литовський політик висловлює сподівання, що у Європі вже починають розуміти, що саме підтримка України сприятиме змінам у РФ. «Як було у Другій світовій війні, коли в 1943 році Рузвельт і Черчилль заявили, що їхня мета – поразка Гітлера, що нацистський режим потрібно повністю розгромити. Не може бути ніяких розмов про припинення вогню», – наголосив посадовець.

На його думку, перемога України буде забезпечена тоді, коли Росія повністю покине територію України, тобто повернеться до кордонів 1991 року. До слова, такою перемогу України бачить й російська опозиція.

Проте водночас Кубілюс наголошує, що перемога України пов'язана із майбутнім Росії. «Ось тут, якраз, уже стоїть питання, а що буде з Росією? Тому що якийсь новий Будапештський меморандум – не варіант. Ми це проходили, всі це знаємо», – пояснив політик.

Андрюс Кубілюс додав, що забезпечити мир після програшу Росії, можливо, вдасться завдяки вступу України до НАТО. Проте, акцентує депутат, якщо Росія не зміниться, у Заходу все одно буде страх прийняти Україну в Альянс.

Стало відомо, що Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських боєприпасів на місяць, тобто близько 3 млн на рік, що втричі більше за кількість, яку США та ЄС можуть надіслати Україні. 

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. І навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. 

Як пише Le Figaro, водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом» , а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

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Теги: росія Меморандум опозиція Москва перемога

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