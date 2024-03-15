Вибори Путіна в невизнаному Придністров’ї. Кишинів пообіцяв відповідь

Якщо РФ насмілиться відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї, Кишинів пообіцяв «вчинити дії у відповідь вже найближчим часом»

На попередніх виборах у Росії, у Придністровському регіоні Молдови було відкрито аж 24 виборчі дільниці

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що Кишинів вчинить дії у відповідь на проведення у невизнаному Придністров'ї виборів президента РФ. Про це він сказав в інтерв'ю «Європейській правді».

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Очільник відомства зазначив, що йдеться про повторення проблеми, у якій влада Молдови опиняється вже не вперше.

Міністр пригадав, що раніше, на попередніх виборах у Росії, у Придністровському регіоні Молдови відкривали аж 24 виборчі дільниці. Зараз заявили, що планують відкрити шість.

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«Ми викликали у МЗС російського посла, щоб висловити наш рішучий протест цим планам. Якщо вони це зроблять, ми вчинимо дії у відповідь вже найближчим часом», – заявив Попшой.

Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.

Раніше проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.