Головна Думки вголос Олексій Панич
search button user button menu button
Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

Дуже коротка історія Російської імперії

glavcom.ua
Ми стаємо свідками остаточного краху Російської імперії
карикатура: Радіо Свобода/Олексій Кустовський

Всі високі технології Росія сьогодні, як і 300 і 400 років тому, експортує з Заходу

Будь-яка держава має історичну перспективу лише якщо вона успішно відповідає на «виклики» з боку її сусідів.

Для Московського князівства найважливішим був «виклик» з боку його південно-східного сусіда – Улуса Джучі (aka «Золота Орда»). Московське князівство успішно відповіло на цей виклик, створивши власну авторитарну управлінську систему на образ і подобу ординської. І стало царством «ординського типу» (хоч і з релігією та мистецькими традиціями європейського походження), яке активно взялося додавати собі території за рахунок тих, що раніше належали тій-таки Орді та сусіднім з Москвою князівствам.

Проте невдовзі це царство отримало новий «виклик», цього разу економічного характеру: західні сусіди, сформувавши завдяки Ренесансу та його наслідкам новий економічний уклад з принципово новим рівнем економічної свободи, різко додали в технологіях та виробництві предметів високої доданої вартості.

Ці предмети та технології користувалися в правителів Московського царства неабияким попитом. Проте перейняти західний економічний уклад, який виробляв те та інше, Московське царство не могло, якби й хотіло: адже додавання економічних свобод загрожувало максимально централізованій авторитарній владі, а послаблення цієї влади загрожувало втратою контролю за вже тоді величезними підвладними територіями. Тому залишалося експортувати з заходу продукти з високою доданою вартістю (технології та майстрів) в обмін на продукти з низькою доданою вартістю (сировина і напівфабрикати), масштабне виробництво яких можна було забезпечити в умовах економічної несвободи. Тому торгівля Росії з Заходом від XVII століття незмінно відбувалася за принципом «кількість в обмін на якість».

Це штовхало Московське царство, тепер вже перетворене на Російську імперію, на перманентно екстенсивний шлях розвитку: в умовах авторитарної влади і економічної несвободи стимули до інтенсифікації праці були відсутні, тому економічне зростання, необхідне для успішної відповіді на дедалі потужніші західні «виклики», можна було забезпечити лише шляхом постійного захоплення та експлуатації нових територій, ресурси яких можна було й далі обмінювати на західні товари та технології.

Від XVIII століття цю сировинну експансію на схід і південь доповнила активна експансія Росії на захід і південний захід, здобутком якої були не лише нові природні ресурси, але й «європеїзоване» населення, більше придатне для виробництва продуктів з високою доданою вартістю. Щоправда, в умовах російської економічної несвободи це населення швидко втрачало стимули для інтенсивної праці.

Цей тип політико-економічного устрою, оснований на авторитарній владі та екстенсивному розвитку в умовах економічної несвободи, не змінився в Росії від XVIII до XXI століття. Наразі змінити його вже не видається можливим, бо цей устрій функціонує за логікою «хибного кола»: екстенсивний розвиток призвів до величезних територіальних здобутків, втримати які у складі одного політичного цілого може лише авторитарна влада – але інтереси збереження авторитарної влади не дозволяють інтенсифікувати працю за рахунок збільшення економічної свободи – тому знову й знову доводиться душити паростки економічної свободи (Путін проти Ходорковського) й звертатися до звичної моделі екстенсивного розвитку шляхом захоплення нових територій.

Всі високі технології Росія сьогодні, як і 300 і 400 років тому, експортує з Заходу. Але й за наявності цього технологічного експорту вона приречена на економічну стагнацію, від якої її може тимчасово врятувати лише нова територіальна експансія.

І це, власне, головна відповідь на питання, для чого Росії Україна.

Для того ж, для чого і 300 років тому.

А вже яке ідеологічне обґрунтування стане маскою для задоволення цієї базової політико-економічної потреби Російської імперії – це питання суто вторинне. Колись це було об’єднання під владою московського царя всіх православних; потім панславізм; потім соціалізм; а сьогодні маємо рашизм (адаптовану під російські потреби ідеологію фашистського типу).

Я б додав, що завтра буде ще щось інше, але дзуськи. Бо в цієї історії вже не буде «завтра». Не ті вже в нас часи.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: рашизм Україна держава технології продукти торгівля путін історія росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці вже давно скептично ставляться до результатів соцопитувань
Що не так з українськими соціологами
25 квiтня, 11:52
Пригожин обіцяв залишити Бахмут, але...
Пригожин і снаряди
7 травня, 15:15
Досвід Кримської війни може багато чого нас навчити
Кримська війна 2022–2023. Історія повторюється?
4 травня, 14:45
Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів
Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня
28 квiтня, 06:49
посол США в Естонії Джордж Кент
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Вчора, 04:36
У Китаю багато ініціатив, які він будує на противагу США
Голова асоціації китаєзнавців оцінила шанси Сі Цьзіньпіна припинити російську агресію
29 квiтня, 19:50
Москва звинуватила Київ у спробі обстрілу
Вибух над Кремлем: російська влада у паніці шукає пояснення обстрілу
3 травня, 15:54
Снаряд впав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджені вікна, балкони, фасади
Бєлгород не спить: російське місто опинилося під обстрілом
9 травня, 01:29
Іван Марчук
Іван Марчук святкує день народження: цікаві факти про легендарного художника
12 травня, 12:33

Олексій Панич

Дуже коротка історія Російської імперії
Дуже коротка історія Російської імперії
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?
Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?
Що сталося з Шевченківською премією. Стисло і без емоцій
Що сталося з Шевченківською премією. Стисло і без емоцій
Нас чекає запекла боротьба за європейське майбутнє України
Нас чекає запекла боротьба за європейське майбутнє України
Україну після війни чекають радикальні демографічні зміни
Україну після війни чекають радикальні демографічні зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
9569
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
8224
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
6770
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
5565
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
4559
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту