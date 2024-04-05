Міністр оборони Італії закликав до відкритого діалогу з Росією

Гвідо Крозетто: «Важливо, щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими»

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з Росією. Водночас підтвердив, що Італія та Франція підтримуватимуть Україну. Про це повідомляє The Guardian.

«Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо... , щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше відбулась перша з жовтня 2022 року телефонна розмова між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Крозетто, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що «жорстка й критична» комунікація важлива для припинення російських атак й «створення умов для справедливого миру».

Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що Європейському Союзу потрібно створити об’єднану армію. Спільні миротворчі сили могли б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не підтримує відправку західних військ в Україну, бо вважає це «передвісником ескалації війни», яку веде Росія проти України.