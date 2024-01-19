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Путін хоче відвоювати майно Російської імперії за кордоном

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін хоче відвоювати майно Російської імперії за кордоном
Путіну потрібно більше закордонної нерухомості
фото із відкритих джерел

Путін вимагає знайти за кордоном майно, що колись належало Російській імперії

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії, включаючи період часів СРСР та Російської імперії. Згідно з документом який цитують росЗМІ, цим питанням займатимуться Управління справами президента (УДП) та МЗС Росії.

Субсидія на ці цілі буде направлена ​​до Підприємства з управління власністю за кордоном, яке є частиною Управління справами президента Росії (УДП). Виділені кошти призначені покриття витрат, пов'язаних з «здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав та юридичним захистом цього майна».

У 2021 році правила субсидування на пошук закордонної нерухомості були скориговані, і цей процес перестав бути основою виділення коштів. Новий указ повертає механізм субсидування, наказуючи конкретне уповноважене підприємство здійснювати пошук та забезпечувати юридичний захист російських активів за кордоном.

У січні 2024 року країни Євросоюзу розпочали реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від $300 мільярдів заморожених активів Росії на користь України. Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку цій ініціативі, розглядаючи її як «справедливий та законний» крок, а також сигнал для потенційних агресорів у світі. Заморожені російські активи за кордоном становлять близько $300 млрд.

Усі кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло. «Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор», – додав Володимир Зеленський.

У відповідь на ці дії російські офіційні особи почали загрожувати можливими судовими розглядами та обіцяли дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів. Кремль розглядає будь-які спроби конфіскації як «пряма крадіжка», заявляв  «рупор» російського диктатора Дмитро Пєсков.

До слова, Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи.  Про це він написав у соцмережі X за підсумками засідання Ради з економічних та фінансових питань ЄС.

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Теги: міністр путін Володимир Зеленський майно диктатор правила Дмитро Пєсков соцмережі

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