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Урядовий фонд в США припинив фінансування програми перекладів української літератури англійською

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Урядовий фонд в США припинив фінансування програми перекладів української літератури англійською
Національний фонд гуманітарних наук припинив дію гранту на видання
фото ілюстративне

Це був перший федеральний грант такого типу

У США Національний фонд гуманітарних наук припинив фінансування видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням керівника програми та літературознавця Олега Коцюбу.

«Національний фонд гуманітарних наук припинив дію нашого гранту на видання української літератури в англійському перекладі», – повідомив Коцюба.

У листі зазначили, що фінансування було припинено через те, що фонд «перерозподіляє свої фінансові ресурси в новому напрямі для просування порядку денного президента».

Лист від Національного фонду гуманітарних наук
Лист від Національного фонду гуманітарних наук
скріншот

«Це був перший федеральний грант такого типу, який ми отримали за понад 40 років нашої видавничої діяльності», – зауважив Коцюба.

«З моменту запуску серії 3,5 роки тому нам вдалося вивести 14 томів видатної української літератури в перекладі. Ми продовжимо робити все, що можемо, враховуючи ресурси, які у нас є. Але за три роки війни Росії буде набагато складніше, адже вся команда видань складається з мене та одного редактора», – розповів Коцюба.

Як відомо, видавнича програма, започаткована у 2021 році, займалася перекладом і виданням української літератури англійською мовою.

За час існування програми було видано 14 книжок, а у планах було ще щонайменше 16 видань.

Нагадаємо, Економічні наслідки рішень Трампа будуть переважно негативні, зокрема для самих США, особливо у середньо- і довгостроковій перспективі.

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Теги: фінансування США книги

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