Урядовий фонд в США припинив фінансування програми перекладів української літератури англійською
Це був перший федеральний грант такого типу
У США Національний фонд гуманітарних наук припинив фінансування видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням керівника програми та літературознавця Олега Коцюбу.
«Національний фонд гуманітарних наук припинив дію нашого гранту на видання української літератури в англійському перекладі», – повідомив Коцюба.
У листі зазначили, що фінансування було припинено через те, що фонд «перерозподіляє свої фінансові ресурси в новому напрямі для просування порядку денного президента».
«Це був перший федеральний грант такого типу, який ми отримали за понад 40 років нашої видавничої діяльності», – зауважив Коцюба.
«З моменту запуску серії 3,5 роки тому нам вдалося вивести 14 томів видатної української літератури в перекладі. Ми продовжимо робити все, що можемо, враховуючи ресурси, які у нас є. Але за три роки війни Росії буде набагато складніше, адже вся команда видань складається з мене та одного редактора», – розповів Коцюба.
Як відомо, видавнича програма, започаткована у 2021 році, займалася перекладом і виданням української літератури англійською мовою.
За час існування програми було видано 14 книжок, а у планах було ще щонайменше 16 видань.
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