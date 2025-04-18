Україна та Росія обміняються полоненими напередодні Великодня – Reuters

У березні з російського полону вдалося повернути ще 197 українських оборонців

За даними агентства, з російського полону повернуться близько 250 українських захисників

Росія і Україна завтра проведуть новий обмін полоненими. Він відбудеться за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, яке цитує Sky News.

Під час обміну буде обміняно близько 500 російських і українських військовослужбовців і 46 поранених. Приблизно по 246 військовополонених з кожної сторони.

Як відомо, 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. Серед звільнених з полону був і Віктор Зіняк.

Тоді президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомлялося, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

До слова, полонений російський штурмовик, затриманий бійцями полку «Азов», розповів про свій досвід служби у ПВК «Вагнер» та участь у збройному поході на Москву під проводом Євгена Пригожина.