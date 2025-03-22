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Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Чому новий літак F-47 може бути найнепотрібнішим в історії США

glavcom.ua
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F-47 – літак майбутнього або дорогий піар?
фото з відкритих джерел

Літак 6-го покоління F-47 – неймовірно непотрібний

Всі почали обговорювати появу F-47, а сам Трамп заявив що це буде зброя протидії Китаю. Що є маніпуляцією, бо США не воює з ядерними державами, їх максимум – це хусити або Іран з модернізованими F-4 часів Вʼєтнамської війни.

Ви ж памʼятаєте, що не можна воювати з ядерними державами, а то Третя світова війна буде? Але давайте поговоримо про літак (так, це саме літак, з пілотом, про що вказує кабіна пілота на фото. Безпілотний літак у концепції 6 покоління – це XQ-58 Valkyrie, і він неймовірний).

У концепції «захоплення переваги у повітрі літаком 5-го покоління» був розроблений літак F-22 Raptor. Це був найкращий літак, який міг вступити у повітряний бій.

Але коли його зробили, виявилося що...воювати йому нема з ким. Він настільки випередив всіх, що просто не має конкуренції. При цьому він був дуже дорогий, і не дуже універсальний, бо обмежений озброєнням, яке ховається у фюзеляж.

Так почали розробку більш універсального F-35, який був дешевше, мав декілька модифікацій під різні задачі, і дозволяв розміщувати озброєння на пілонах. Це до речі улюблений літак Дональда Трампа, який активно підтримував цей проєкт.

І який критикував Ілон Маск, вказуючі що світ пішов вже по іншим канонам війни, і ставку треба робити на дешеві дрони.

F-22 досі є неперевершеним літаком, і кількість запланованих літаків так і не була зроблена, бо в них немає потреби. Хусітов та сирійців можна бомбити більш дешевими літаками. Сетецентрична система американських стелсів теж не має досі аналогів.

Так, F-47 розроблявся давно і повинен був зʼявитися, коли на горизонті б зʼявився противник F-22. Але його немає досі. Правильно б було далі розвивати прототипи, не пускати їх у серію, бо чим пізніше він буде зроблений – тим сучасніше він буде.

З F-22 Америка вже дала у штангу випустивши літак який ніколи не воював з достойним противником, і прийшлося зупиняти його виробництво та робити більш дешеві та універсальні літаки. Тепер так же само планують випускати F-47. Навіщо?

Тим паче що яким би упоротишем не Ілон Маск, він правий, більш дешевими та масовими дронами можна зробити більше, ніж супердорогим літаком.

Я думаю що Дональд Трамп просто косплеїть Путіна з його вундервафлями та аналоговнетами. Бо плебс любить вундервафлю. Це підіймає рейтинг президента.

Судячи з базових цифр проєкт буде коштувати 80 млрд, але такі проєкти завжди суттєво виходили за рамки бюджету. Тому скоріш за все, проєкт буде сильно дорожче.

Що ж, можна сказати що це буде найдорожча технологія підняття рейтингу в історії Америки. Яка підніме боєздатність збройних сил США десь на рівні підняття економіки тарифними війнами.

Але літак, як витвір мистецтва, буде неймовірним.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: літак авіація озброєння Дональд Трамп зброя

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