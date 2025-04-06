Росія готується до нового раунду перемовин із США

Спецпосланець глави Кремля заявив про наступну зустріч між представниками Росії та США

Російський спецпредставник заявив про чергову зустріч з представниками США

Генеральний директор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв заявив про наступну зустріч між представниками Росії та США. Про це повідомляє «Главком».

«Вже на наступному тижні», – заявив Дмитрієв у коментарях російським ЗМІ.

Як відомо, 3 квітня російський посадовець у Вашингтоні зустрівся з представниками адміністрації Трампа для «відновлення діалогу».

Це став перший візит російського представника такого рангу до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

За його словами, «діалог між Росією та США, який є надзвичайно важливим для всього світу, був повністю зруйнований за адміністрації Байдена».

«На шляху до відновлення конструктивної взаємодії в багатьох країнах світу стоять численні сили, які зацікавлені у збереженні напруженості. Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи на це ні засобів, ні ресурсів», – заявив Дмитрієв.

Дмитрієв є близьким радником Володимира Путіна і в лютому разом з іншими російськими посадовцями їздив до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, щоб почати обговорення врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, Російський переговірник Кирило Дмитрієв підтвердив своє перебування у Вашингтоні для зустрічі з представниками адміністрації Трампа для «відновлення діалогу.