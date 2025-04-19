Росія атакувала Запоріжжя дронами, зайнялась пожежа

Наслідки руйнувань уточнюються

У ніч на 19 квітня російська армія обстріляла Запоріжжя «шахедами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, росіяни атакували обласний центр дронами. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

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Нагадаємо, ввечері 1 квітня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина. Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку.

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення. Очілький Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону.

Наприкінці березня армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, поранено жінку. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки.

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася. Зазначається, що через обстріл РФ сталася пожежа.