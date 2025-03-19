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США допомагатимуть Україні модифікувати деякі системи ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США допомагатимуть Україні модифікувати деякі системи ППО
Patriot є основним зенітно ракетним комплексом армії США, який виробляє Raytheon Technologies
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські та американські компанії працюватимуть над відновленням пошкоджених ППО

Представники Міністерства оборони, Повітряних сил ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, українських та американських оборонних компаній обговорили модернізацію засобів української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Під час зустрічі компанії обговорили розвиток співпраці з модернізації засобів української ППО. Мова про організацію ремонтних робіт та модифікацію деяких систем української протиповітряної оборони.

Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міноборони Сергій Баранов висловив сподівання, що «компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю».

«Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них.

До слова, Україна та Британія починають спільний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення української протиповітряної оборони. У межах цієї ініціативи України отримає понад п'ять тисяч ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

Теги: США системи ППО військова техніка Міноборони

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