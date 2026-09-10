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Найпопулярніші гібриди серпня: які авто обирали українці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Найпопулярніші гібриди серпня: які авто обирали українці
У трійці лідерів серед нових гібридів у серпні – виключно моделі Toyota
фото:Укравтопром

Українці стали частіше купувати та ввозити гібридні автомобілі

У серпні автопарк України поповнили майже 3,9 тис. гібридних легкових авто – на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Укравтопрому».

Йдеться про автомобілі з гібридними силовими установками HEV і PHEV. Частка нових машин у загальній кількості серпневих реєстрацій становила 42%. Для порівняння, у серпні 2025 року цей показник становив 56%.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером серед нових гібридних легкових автомобілів у серпні залишився Toyota RAV-4. За місяць українці зареєстрували 430 таких машин.

Друге місце посів Toyota Yaris Cross – 153 автомобілі.

Третім став Toyota Camry із результатом 133 авто.

Таким чином, усі три позиції у рейтингу найпопулярніших нових гібридів посіли моделі Toyota.

Які вживані гібриди обирали українці

Серед імпортованих вживаних гібридних автомобілів перше місце посів Ford Fusion US – 138 реєстрацій.

На другій позиції опинився Ford Escape – 129 автомобілів.

Третє місце посів Kia Niro – 121 реєстрація.

У «Укравтопромі» зазначають, що загалом у серпні кількість реєстрацій гібридних легковиків зросла на 38% у річному вимірі.

Раніше «Главком» писав, що у серпні в Україні перепродали понад 71 тис. вживаних легкових автомобілів. Електромобілі та гібриди разом зайняли 9,5% вторинного ринку, а кількість перепродажів гібридів за рік зросла на 14,3%.

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Теги: автомобіль Україна авторинок

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