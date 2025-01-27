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МЗС України про «вибори» в Білорусі: Політичне шоу однієї людини

Ірина Бура
glavcom.ua
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МЗС України про «вибори» в Білорусі: Політичне шоу однієї людини
В МЗС висловили переконання, що демократична та суверенна Білорусь, у якій майбутнє визначатиме народ, а не одна людина, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні
фото з відкритих джерел

МЗС: Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними

26 січня 2025 року в Білорусі відбулися так звані «президентські вибори», результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо «президентських виборів» у Білорусі.

«Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини. Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними. Це фарс», – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів цього «дійства» та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження національної гідності та самобутності.

«Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому», – зазначили у міністерстві.

При цьому в МЗС висловили переконання, що демократична та суверенна Білорусь, у якій майбутнє визначатиме народ, а не одна людина, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України.

Нагадаємо, центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі.

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Теги: МЗС Білорусь вибори Олександр Лукашенко незалежність репресії Україна

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