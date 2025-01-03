Погрози Фіцо: чи продовжить Словаччина постачати Україні електроенергію

SEPS забезпечить транскордонну передачу електроенергії через усі високовольтні локації в стандартному режимі

Оператор електричних систем Словаччини зробив заяву щодо постачання електроенергії в Україну

Оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт. Про це повідомляє iRozhlas.

«Оператор електричних систем Словаччини, державна компанія SEPS заявила, що й надалі забезпечуватиме будь-які постачання електроенергії в Україну в межах екстреної допомоги відповідно до чинного контракту, укладеного з «Укренерго»», – пише видання.

Зазначається, що SEPS також забезпечить транскордонну передачу електроенергії через усі високовольтні локації в стандартному режимі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, Роберт Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

Також премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.