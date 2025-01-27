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Інтриги не буде. ЦВК оголосила результати «виборів» в Білорусі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Інтриги не буде. ЦВК оголосила результати «виборів» в Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на виборчій дільниці
фото: БЕЛТА

Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі. Про це повідомляє БЕЛТА.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, за попередньою інформацією, виграв чергові президентські «вибори» з результатом 86,82%.

За посаду президента «змагались» п'ять осіб. Крім Лукашенка, який обіймає вищу державну посаду з 1994 року, це Олег Гайдукевич (депутат парламенту, голова Ліберально-демократичної партії), Олександр Хижняк (голова Республіканської партії праці та справедливості), Ганна Канопацька (ексдепутатка парламенту, кандидатка в президенти на виборах 2020 року), Сергій Сиранков (перший секретар ЦК Компартії Білорусії).

Попередня інформація про кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в президенти республіки Білорусь:

  • Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%,
  • Канопацька Ганна Анатоліївна – 1,86%,
  • Лукашенко Олександр Григорович – 86,82%,
  • Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%,
  • Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%,
  • проти всіх – 3,60%.

Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого. Підсумкова прес-конференція ЦВК про підсумки виборів відбудеться 27 січня об 11:00.

Нагадаємо, що 70-річний Олександр Лукашенко має намір переобратися на сьомий термін. Він керує країною із 1994 року. 2020 року, після його перемоги на попередніх «виборах» десятки тисяч білорусів вийшли на акції протесту. Силовики з особливою жорстокістю розігнали мітинги, тисячі людей опинилися за ґратами, ще більше були змушені емігрувати з країни.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет. 

А посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур. 

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Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко президент

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