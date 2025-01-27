Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн

Згідно з даними білоруської ЦВК, політик «виграв» чергові президентські вибори з результатом 86,82%

Попри відсутність офіційних результатів Центральної виборчої комісії Білорусі деякі політики вже почали вітати самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з черговою «перемогою». Серед них – російський диктатор Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін та навіть Організація договору про колективну безпеку.

Російський диктатор заявив, що «перемога» на виборах Лукашенка свідчить про «високий політичний авторитет, а також про безсумнівну підтримку населенням державного курсу, якого дотримується Білорусь». Крім того, Путін запросив Лукашенка в Москву.

Водночас Сі Цзіньпін побажав «дружній Білорусі» процвітання і могутності.

«Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин, готовий з вами докладати спільних зусиль для продовження традиційної дружби між Китаєм і Білоруссю, поглиблення двостороннього взаємовигідного співробітництва, сприяння поступальному розвитку китайсько-білоруських відносин на благо народів двох країн», – каже він.

Перелік лідерів та організацій, які привітали Лукашенка з «перемогою» на виборах:

Президент Китаю Сі Цзіньпін;

Глава Кремля Володимир Путін;

Президент Азербайджану Ільхам Алієв;

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

Шанхайська організація співробітництва;

Євразійська економічна комісія;

Організація договору про колективну безпеку;

Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул;

Примітно, що у цьому списку немає вірменського прем'єра Нікола Пашиняна з яким у Лукашенка нещодавно виник конфлікт під час засідання вищої економічної ради Євразійського економічного союзу. Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі. Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого.

Варто зазначити, що 70-річний Олександр Лукашенко керує країною із 1994 року. 2020 року, після його перемоги на попередніх «виборах» десятки тисяч білорусів вийшли на акції протесту. Силовики з особливою жорстокістю розігнали мітинги, тисячі людей опинилися за ґратами, ще більше були змушені емігрувати з країни.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

До слова, посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.