Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
Олександр Лукашенко керує Білоруссю із 1994 року
фото: Shutterstock

Згідно з даними білоруської ЦВК, політик «виграв» чергові президентські вибори з результатом 86,82%

Попри відсутність офіційних результатів Центральної виборчої комісії Білорусі деякі політики вже почали вітати самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з черговою «перемогою». Серед них – російський диктатор Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін та навіть Організація договору про колективну безпеку.

Російський диктатор заявив, що «перемога» на виборах Лукашенка свідчить про «високий політичний авторитет, а також про безсумнівну підтримку населенням державного курсу, якого дотримується Білорусь». Крім того, Путін запросив Лукашенка в Москву.

Водночас Сі Цзіньпін побажав «дружній Білорусі» процвітання і могутності.

«Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин, готовий з вами докладати спільних зусиль для продовження традиційної дружби між Китаєм і Білоруссю, поглиблення двостороннього взаємовигідного співробітництва, сприяння поступальному розвитку китайсько-білоруських відносин на благо народів двох країн», – каже він.

Перелік лідерів та організацій, які привітали Лукашенка з «перемогою» на виборах:

  • Президент Китаю Сі Цзіньпін;
  • Глава Кремля Володимир Путін;
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • Президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
  • Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • Шанхайська організація співробітництва;
  • Євразійська економічна комісія;
  • Організація договору про колективну безпеку;
  • Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул;

Примітно, що у цьому списку немає вірменського прем'єра Нікола Пашиняна з яким у Лукашенка нещодавно виник конфлікт під час засідання вищої економічної ради Євразійського економічного союзу. Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті. 

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі. Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого.

Варто зазначити, що 70-річний Олександр Лукашенко керує країною із 1994 року. 2020 року, після його перемоги на попередніх «виборах» десятки тисяч білорусів вийшли на акції протесту. Силовики з особливою жорстокістю розігнали мітинги, тисячі людей опинилися за ґратами, ще більше були змушені емігрувати з країни.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет. 

До слова, посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.

Читайте також:

Теги: вибори Олександр Лукашенко путін президент ОДКБ Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Трамп бачить майбутнє Росії?
У Трампа для Росії погані новини
24 сiчня, 16:16
«Переговори між Росією і Україною є можливими, але...»
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
12 сiчня, 08:37
«У промові Трампа було багато персоналістського»
Перші промови Трампа. Конкретики не багато, але вона є
21 сiчня, 10:56
Як відреагував Шольц на висловлювання Ілона Маска?
Ілон Маск назвав Шольца бовдуром. Реакція німецького канцлера
31 грудня, 2024, 11:27
Апартаменти, де міг зупинитися Фіцо, розташовані на останньому поверсі, мають площу 194 кв. м, а вартість проживання в них становить 6200 євро за одну ніч
Після зустрічі з Путіним Фіцо зник на два тижні: ЗМІ виявили, де він перебував
3 сiчня, 23:44
Експосол України у США Валерій Чалий: «Є доповідь Комітету з розвідки Сенату, яка чітко з прізвищами вказала, що це була велика російська спецоперація»
Україна втручалася у вибори у США? Експосол назвав людей, руками яких Росія провела гучну спецоперацію
3 сiчня, 14:05
Грицак: Путін змушений буде оголосити мобілізацію. А мобілізація – це фактично дестабілізація
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
15 сiчня, 07:00
Путін наказав своїй армії повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області
Die Welt назвала території України, які Путін хоче захопити 2025 року
18 сiчня, 20:55
Світло в кінці тунелю з'явиться цього року, сказав Лукашенко
Лукашенко зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні
Вчора, 15:32

Політика

Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
У Нью-Йорку розпочалися масштабні ядерні навчання
У Нью-Йорку розпочалися масштабні ядерні навчання
Каліфорнія почала збір підписів на відокремлення від США
Каліфорнія почала збір підписів на відокремлення від США
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання виборів у Білорусі – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання виборів у Білорусі – ЗМІ
У Сі Цзіньпіна з'явиться наступник: Bloomberg спрогнозував, хто може очолити Китай
У Сі Цзіньпіна з'явиться наступник: Bloomberg спрогнозував, хто може очолити Китай
Відповідь Трампу? Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити війська у Гренландії
Відповідь Трампу? Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити війська у Гренландії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
29K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
26K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
18K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
17K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua