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30 важливих позицій: що входитиме до «Пакунка пораненого» 

Ірина Бура
glavcom.ua
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30 важливих позицій: що входитиме до «Пакунка пораненого» 
Набір розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці
фото: Міністерство оборони України

«Пакунок пораненого» для жінок відрізнятиметься від чоловічого – він буде з урахуванням їхніх потреб

До «Пакунку пораненого», який цьогоріч почнуть отримуватимуть українські військові, увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд. Всього налічуватиметься 30 позицій. Про це розповіло Міністерство оборони.

Як зазначається, набір розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці.

Він міститиме засоби гігієни, які є важливими у перші дні перебування в медичних закладах, спеціальний посуд, що має полегшити прийом їжі та пиття, і адаптивний одяг.

«Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати – достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя», – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Пакунок пораненого» для жінок відрізнятиметься від чоловічого – він буде з урахуванням їхніх потреб.

Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

Щоб запустити проєкт, Кабінет Міністрів має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування.

Зазначимо, що тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку. 

Нагадаємо, у 2025 році Міністерство оборони України запускає ініціативу «Пакунок пораненого» для військовослужбовців.

Окрім того, Міністерство оборони встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України.

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Теги: росія ЗСУ Міноборони війна військові фінансування Україна поранення

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