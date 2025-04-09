Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США

Президент України розповів про реакцію Сполучених Штатів на взяття у полон громадян Китаю

Президент України Володимир Зеленський розповів про реакцію Сполучених Штатів Америки на те, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського, який 8 квітня провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами.

«Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше ніяких я поки що не отримував», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ України займатися цим питанням. Міністр перебуває на зв’язку з китайською стороною для подальшого з’ясування обставин.

«Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації», – зазначив Зеленський.

Як відомо, Українські спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які воюють у бойових діях проти України на боці російської армії. За словами очільника держави, є чітка схема вербування громадян Китаю, що відбувається насамперед через соцмережі, зокрема TikTok, та рекламні ролики росіян. Зеленський наголосив, що китайська влада знає про вербування своїх громадян на війну проти України. Президент додав, що підготовка громадян Китаю до бойових дій на території України триває 1-2 місяці, вона відбувається у навчальних центрах на території Росії.

Вони просто найманці чи це політика Пекіну?

Також президент України розповів про мотивацію громадян Китаю.

«У мене немає поки що відповіді на це питання. Служба безпеки України буде працювати над цим. Ми просто фіксуємо завдяки даним і деталям, які у нас є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправку. Ми не кажемо, що хтось дає якусь команду, у нас немає такої інформації. Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їх мотивація, гроші чи ні, політика тощо мені поки не відома. Але буде відома», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».