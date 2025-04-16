Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

МЗС повідомило, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир'я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МЗС повідомило, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир'я
За словами Тихого, РФ понад 30 разів порушила домовленість не бити по енергетиці
скріншот з відео

Обстріли України стали відповіддю Росії на пропозицію тимчасового припинення вогню

Російська Федерація продовжує порушувати енергетичне перемир’я. Зокрема, за останню добу зафіксовано три порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в одній області.

«Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій», – каже він.

Нагадаємо, Росія починаючи з 11 березня по 11 квітня запустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2,2 тис. безпілотників «Шахед» і більше ніж шість тисяч керованих авіаційних бомб.

Обстріли України стали відповіддю Росії на пропозицію тимчасового припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами Америки.

Як відомо, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.

До слова, після зустрічі спеціального посланця США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 11 квітня, російське керівництво знову публічно підтвердило попередні вимоги до умов миру з Україною. Зокрема, йдеться про повну демілітаризацію України, її нейтралітет, «денацифікацію» та зміну чинного уряду.

Читайте також:

Теги: перемир'я МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф, Путін та Дмитрієв зустрілись 11 квітня в Петербурзі
Припинення війни й економічна співпраця США та Росії. Білий дім провів паралелі
Вчора, 23:14
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву
2 квiтня, 02:04
Правоохоронці виявили у нападника документи на різні імена
Українець напав на людей у центрі Амстердама: реакція МЗС
30 березня, 01:01
Путін використовує Трампа у власних інтересах
Досягнення миру під загрозою через брехню Путіна та довірливість Трампа – The Telegraph
27 березня, 23:27
Окупанти як мінімум вісім разів атакували енергетику після 18 березня
Скільки разів Путін порушував мораторій на удари по енергетиці? Дані радника Зеленського
26 березня, 09:45
Віткофф розповів, чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії
Віткофф розповів, чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії
24 березня, 12:15
«Віткофф переконаний, що в Україні будуть вибори»
У переговорній групі «кріт»
24 березня, 08:23
Речниця МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на переговори РФ та США
Китай прокоментував розмову Трампа з Путіним
19 березня, 11:01
Зеленський: Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню
«Росія повинна перестати висувати умови». Зеленський говорив з Макроном
17 березня, 22:44

Події в Україні

МЗС повідомило, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир'я
МЗС повідомило, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир'я
Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 виробниками БПЛА
Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 виробниками БПЛА
На Донеччині окупанти розстріляли полоненого захисника
На Донеччині окупанти розстріляли полоненого захисника
На Покровському напрямку окупанти йдуть на штурм на милицях
На Покровському напрямку окупанти йдуть на штурм на милицях
Росіяни знищили льодову арену в Херсоні та пошкодили житлові будинки
Росіяни знищили льодову арену в Херсоні та пошкодили житлові будинки
Росія вже декілька годин атакує Херсон: є поранені та загиблий
Росія вже декілька годин атакує Херсон: є поранені та загиблий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
37K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
20K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
12K
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
9730
Як боротися з дронами на оптоволокні? Відомий військовий пропонує влаштувати тест для Академії наук

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua