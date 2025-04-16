МЗС повідомило, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир'я

За словами Тихого, РФ понад 30 разів порушила домовленість не бити по енергетиці

Обстріли України стали відповіддю Росії на пропозицію тимчасового припинення вогню

Російська Федерація продовжує порушувати енергетичне перемир’я. Зокрема, за останню добу зафіксовано три порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в одній області.

«Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій», – каже він.

Нагадаємо, Росія починаючи з 11 березня по 11 квітня запустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2,2 тис. безпілотників «Шахед» і більше ніж шість тисяч керованих авіаційних бомб.

Обстріли України стали відповіддю Росії на пропозицію тимчасового припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами Америки.

Як відомо, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.

До слова, після зустрічі спеціального посланця США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 11 квітня, російське керівництво знову публічно підтвердило попередні вимоги до умов миру з Україною. Зокрема, йдеться про повну демілітаризацію України, її нейтралітет, «денацифікацію» та зміну чинного уряду.