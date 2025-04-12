Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Reuters: Китайці, які воюють на боці Росії в Україні, є найманцями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Китайці, які воюють на боці Росії в Україні, є найманцями
Днями ЗСУ взяли в полон китайців на Донеччині
фото: СБУ

Як відомо, операцію із захоплення у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області, провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ

Китайські офіцери з дозволу Пекіну перебували в тилу росіян, аби вивчати тактику війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерела серед американських посадовців кажуть, що китайські офіцери відвідували райони неподалік лінії фронту під «абсолютним схваленням» КНР.

При цьому на боці росіян воюють близько 200 китайських найманців, які, скоріше, не мають прямого зв'язку з урядом Китаю. Вони, зі слів джерел, мають мінімальну підготовку та не чинять помітного впливу на хід бойових дій.

Повідомляється, що глава американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро підтвердив, що українські війська захопили двох громадян КНР на сході України, після того як президент України Володимир Зеленський , що його країна має інформацію про 155 китайців, які воюють там на боці росії.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. 

Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь.

Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. 

Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Читайте також:

Теги: Китай військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Фірсов зауважив, що важливо, щоб військові відчували себе потрібними у суспільстві
Екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті
10 квiтня, 19:25
Битва за Панамський канал
Панамський канал: ситуація загострюється
9 квiтня, 15:57
РФ поширює фейки про оточення українських військових на Курщині
Українські військові в оточенні на Курщині? ЦПД зробив заяву
6 квiтня, 02:21
Аналітики повідомили про ситуацію в Торецьку
Росіяни штурмують позиції біля шахти «Торецька»: DeepState про ситуацію в місті
31 березня, 22:24
Військовослужбовці НАТО під час навчань «SWIFT RESPONSE 24» у Румунії
Саміт у Парижі: Європа ще ближче до формування військового контингенту для України
28 березня, 17:15
Китай хоче переманити дослідників ШІ
Китай намагається переманити звільнених американських держслужбовців
27 березня, 05:24
Комбат Роберт Бровді та президент Володимир Зеленський на Донеччині
Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)
22 березня, 12:25
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
18 березня, 05:17
Китайські компанії не ризикують через американські санкції
Державні компанії Китаю припинили купувати російську нафту – Reuters
15 березня, 03:29

Суспільство

У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
Reuters: Китайці, які воюють на боці Росії в Україні, є найманцями
Reuters: Китайці, які воюють на боці Росії в Україні, є найманцями
Був «ходячою енциклопедією» і любив співати. Згадаймо Дмитра Мелентьєва
Був «ходячою енциклопедією» і любив співати. Згадаймо Дмитра Мелентьєва
На Дніпропетровщині через атаку БпЛА загорівся будинок (оновлено)
На Дніпропетровщині через атаку БпЛА загорівся будинок (оновлено)
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
«Отже» чи «відтак»? Мовознавиця пояснила типову помилку українців
«Отже» чи «відтак»? Мовознавиця пояснила типову помилку українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
58K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
33K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
18K
Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
12K
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua