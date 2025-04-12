Reuters: Китайці, які воюють на боці Росії в Україні, є найманцями

Як відомо, операцію із захоплення у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області, провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ

Китайські офіцери з дозволу Пекіну перебували в тилу росіян, аби вивчати тактику війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерела серед американських посадовців кажуть, що китайські офіцери відвідували райони неподалік лінії фронту під «абсолютним схваленням» КНР.

При цьому на боці росіян воюють близько 200 китайських найманців, які, скоріше, не мають прямого зв'язку з урядом Китаю. Вони, зі слів джерел, мають мінімальну підготовку та не чинять помітного впливу на хід бойових дій.

Повідомляється, що глава американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро підтвердив, що українські війська захопили двох громадян КНР на сході України, після того як президент України Володимир Зеленський , що його країна має інформацію про 155 китайців, які воюють там на боці росії.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР.

Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь.

Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР.

Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».