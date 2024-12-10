Детективи БЕБ заарештували сім літаків кіпрської компанії, вартістю $40 млн

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення про ухилення від сплати податків

Детективи Бюро економічної безпеки заарештували сім літаків кіпрської компанії на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків. Про це повідомляє БЕБ.

Зокрема наразі арештовано три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить $40 млн.

Правоохоронці зазначають, що раніше викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Раніше правоохоронці викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі – 150 млн грн. Розслідування встановило, що голова правління відкритого акціонерного товариства разом із колишнім заступником голови правління акціонерного банку вирішили заволодіти коштами фінансової установи.

Також Бюро економічної безпеки України направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які займали керівні посади у Дніпровській міській раді. Посадовці заволоділи понад 10,5 млн грн державних коштів, зловживаючи службовим становищем.