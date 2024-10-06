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Найбільший банк Кіпру закрив тисячі рахунків росіян

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Найбільший банк Кіпру закрив тисячі рахунків росіян
фото:obozrevatel

Фінансова організація зберегла рахунки виключно для росіян пенсійного віку

Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку. Про це повідомив представник банку Карен Ле Канну.

Процес санації клієнтського портфеля, за словами Ле Канну, розпочався ще у 2014 році, коли проти Росії були введені санкції після анексії Криму. На той момент російські клієнти становили 4% портфеля банку, а сьогодні їх частка скоротилася до 0,4%.

Рахунки, які залишилися, переважно належать пенсіонерам з Росії. Рішення про закриття інших рахунків базувалося на міжнародних стандартах комплаєнсу та політиці управління ризиками.

Bank of Cyprus підкреслює, що його політика спрямована на захист репутації, інтересів клієнтів та акціонерів. Водночас банк готовий розглядати можливість співпраці з російськими громадянами, які законно проживають у Європі, не перебувають під санкціями та ведуть діяльність, що відповідає політиці банку.

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Теги: росіяни Кіпр санкції

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