Боррель пояснив, що чекатиме Європу у разі припинення допомоги Україні
«У разі перемоги Росія контролюватиме 35% усіх світових ринків пшениці»
Кремль наразі є «сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони», а поразка України означатиме перебування російської армії на кордоні Європи. Про це заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель в інтерв’ю виданню EuroEFE.
Він зазначив, що Путін розраховував на швидке падіння України та брак трансатлантичної підтримки, але цього не сталося. Водночас, каже він, Москва не зупиняється перед власними матеріальними і людськими втратами.
Боррель звернувся до людей, які «не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати, і вважають, що їй краще якомога швидше здатися», бо це дозволить уникнути подальших проблем.
«Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні такий же маріонетковий режим, як той, який вони мають у Білорусі, а російські війська будуть на кордоні з Польщею, ми позбудемося проблем чи матимемо більші проблеми? Це означає, що Путін може подумати: якщо він переміг один раз, то чому не зможе перемогти сусіда вдруге? Наприклад, це означатиме, що Росія контролюватиме 35% усіх світових ринків пшениці. Є перспективи, які люди повинні знати, якщо ми хочемо усвідомлювати», – сказав він.
Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Він приїхав для того, щоб «обговорити з українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС».
Наступного дня він виступив у Верховній Раді України. Свій ранок напередодні виступу Боррель провів в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Раніше високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики висловив думку, що припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів в Україну.
За його словами, європейська промисловість здатна виробляти більше боєприпасів, але проблема полягає в тому, що частина продукції експортується до інших країн.
Коментарі — 0